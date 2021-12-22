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Офис генпрокурора решил выдать России белоруса, помогавшего вывезти экс-офицера ФСБ в Украину

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Киев, Среда 22 декабря 2021 15:16
Офис генпрокурора решил выдать России белоруса, помогавшего вывезти экс-офицера ФСБ в Украину Фото: Киев выдаст РФ белоруса, помогавшего вывезти экс-офицера ФСБ в Украину (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Олег Черныш

Офис генерального прокурора решил выдать России гражданина Беларуси Петра Николаенко. Он принимал участие в операции по вывозу в Украину бывшего офицера Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ Романа Фиалковского.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на материалы суда.

Ситуация с похищением и вывозом в Украину бывшего офицера ФСБ, генерального директора ООО "Базовый элемент" Романа Фиалковского произошла в августе - сентябре 2018 года. По версии российских правоохранителей, трое граждан Беларуси Андрей Цейко, Петр Николаенко и Виталий Юрченко проникли в дом россиянина в Подмосковье, сделали ему парализующий укол, а затем похитили вместе с автомобилем. Экс-офицера ФСБ вывезли сначала в Беларусь, а потом в Украину, где и отпустили через какое-то время. Похитители якобы вымогали у Фиалковского 15 млн рублей и забрали автомобиль с документами на него.

В Украине россиянин пришел на пункт пропуска "Новые Яриловычи" в Черниговской области, где был задержан пограничниками. Они обнаружили у него в кармане удостоверение сотрудника ФСБ и авторучку со скрытой видеокамерой. За хранение этой "шпионской техники" Фиалковский был арестован, а в марте 2019 года оштрафован Рипкинским районным судом в Черниговской области на 34 тысячи гривен и отпущен на волю. Посольство России в Украине помогло ему оперативно покинуть страну. После выезда украинскими правоохранителями Фиалковский был объявлен в розыск.

Белорусов, которые вывезли экс-офицера ФСБ, в России начали искать и привлекать к уголовной ответственности. Один из них - Андрей Цейко - в ноябре текущего года получил приговор в виде почти 10 лет колонии строго режима от российского суда.

Двое других белорусов - Петр Николаенко и Виталий Юрченко - скрылись в Украине. Первый из них был задержан в Одессе. Как следует из материалов суда, Офис генпрокурора Украины 28 октября согласился экстрадировать Николаенко в РФ.

"Из копий материалов, приобщенных РФ к запросу об экстрадиции (выдаче), усматривается, что ЛИЦО_1 (Николаенко) обвиняют в похищении и доставке на территорию Украины гражданина РФ ЛИЦО_4 (Фиалковского), который по многочисленным публикациям средств массовой информации (как украинским, так и российским) является бывшим сотрудником ФСБ РФ, поэтому похищение этого человека расценивается как спецоперация украинских спецслужб", - сказано в решении Приморского райсуда Одессы.

Учитывая это, защита белоруса попросила не выдавать его в РФ, а сам Николаенко обратился с просьбой предоставить ему статус беженца.

Суд удовлетворил ходатайство адвокатов и отменил решение Офиса генпрокурора об экстрадиции белоруса. Прокуратура подала апелляцию на это решение.

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