ua en ru
Пн, 12 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В одному з міст Харківської області планують відключати тепло та воду за борги

Первомайське, Понеділок 12 лютого 2024 17:05
UA EN RU
В одному з міст Харківської області планують відключати тепло та воду за борги Фото: в одному з міст Харківської області планують відключати тепло та воду за борги (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

У місті Первомайському Харківської області у місцевих мешканців хочуть відключати тепло- та водопостачання у мешканців, які не сплатять борги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Первомайського Миколу Бакшеєва в Telegram.

Він зазначив, що підприємство "Тепломережі", яке постачає у місто тепло та воду, не може своєчасно розраховуватися за енергоресурси через те, що деякі споживачі систематично не оплачують послуги. Тому існує ризик припинення постачання електрики для підприємства - це призведе до повної зупинки надання послуг усім споживачам.

"У лютому через систематичну несплату абонентами за отримані послуги планується відключення від водопостачання 17 квартир", - написав Бакшеєв.

Він уточнив, що споживачів попередять заздалегідь, а у разі відмови від погашення боргів протягом 30 днів водопостачання припинять. Його відновлять лише після погашення боргу та оплати робіт з відключення та підключення до водопостачання.

Аналогічну роботу проведуть і стосовно тих, хто має борги за теплопостачання. Наразі визначають під'їзди будинків, мешканці яких не платять за тепло.

Що передувало

Нагадаємо, нещодавно Кабінет міністрів України скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг, який запроваджували у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії.

Зміни передбачають, що українців знову зможуть відключати від світла, води та тепла у разі заборгованості.

Більш детально про рішення уряду можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Харків Послуги ЖКГ Газ Водопостачання
NEWS
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
"Барс" змінив "Волонтера". Хто тепер керує армією замість "команди Залужного"
DAILY
Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги
Мілан Лєліч, Юрій Дощатов, Юлія Акимова Штати на паузі. Чи вистачить Україні зброї та грошей без американської допомоги