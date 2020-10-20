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В одном из регионов Италии могут ввести комендантский час из-за COVID-19

Ломбардия, Вторник 20 октября 2020 13:53
В одном из регионов Италии могут ввести комендантский час из-за COVID-19
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

В итальянском регионе Ломбардия могут ввести комендантский час из-за роста числа новых случаев коронавируса. Соответствующее предложение накануне одобрил министр здравоохранения Роберто Сперанца, хотя пока что не в письменной форме.

Об этом сообщает La Repubblica.

Как сообщается, комендантский час в Ломбардии планируют ввести с 22 октября, если правительство не примет иного решения на национальном уровне. Он будет действовать с 23:00 до 5:00. В четверг местные власти Ломбардии должны точно установить правила новых ограничений.

Ожидается, что комендантский час будет предусматривать запрет на все виды деятельности и передвижения, за исключением крайней необходимости - по состоянию здоровья, с целью работы и другой доказанной необходимостью. Кроме того, средние и крупные торговые центры не будут работать в выходные дни.

Отмечается, что в понедельник Ломбардия зарегистрировала 1687 новых случаев COVID-19, что является самым высоким ежедневным показателем среди 20 регионов Италии.

Напомним, правительство Италии 18 октября ужесточил карантинные ограничения в стране на фоне ежедневных рекордов числа заражений коронавирусом.

Также премьер-министр Италии Джузеппе Конте 12 октября подписал новый чрезвычайный указ, который предусматривает в себе ряд запретов для преодоления коронавирусного кризиса.

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