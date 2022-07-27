Одноклубник Малиновского попался на употреблении допинга: подробности скандала
Защитник "Аталанты" из Бергамо Хосе Луис Паломино провалил тест на запрещенные препараты и, очевидно, будет дисквалифицирован.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Gazzetta dello Sport.
Антидопинговое агентство Италии отстранило аргентинца от игр и даже тренировок команды. Причиной такого решения стал проваленный центрбеком допинг-тест.
В организме Паломино обнаружили метаболит клостебола. Последний является синтетическим анаболическим андрогенным стероидом, который Всемирное антидопинговое агентство (WADA) внесло в список запрещенных препаратов. Менеджмент "Аталанты" подтвердил проблемы футболиста.
Паломино перебрался в ряды "Богини" летом 2017 года за 4,7 млн евро из болгарского "Лудогорца". В составе "Аталанты" он провел 202 матча во всех турнирах, в которых забил 8 мячей и отдал 5 результативных передач.
Для Джан Пьеро Гасперини потеря Паломино может стать серьезной проблемой. Аргентинский защитник был ведущим исполнителем в линии обороны "Аталанты", роль которой чрезвычайно велика в системе наставника бергамасков.
К слову, боссы Серии А изучают вариант с переносом старта чемпионата из-за аномальной жары.
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