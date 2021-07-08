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Одного из главных украинских "воров в законе" задержали в Болгарии

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Болгария, Четверг 08 июля 2021 14:44
Одного из главных украинских "воров в законе" задержали в Болгарии Фото: один из главных украинских "воров в законе" задержали в Болгарии (Виталий Носач / РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В одном из аэропортов Болгарии правоохранители задержали украинского "вора в законе" по прозвищу "Андрей Львовский". Ему грозит до 15 лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

"Задержан один из лидеров преступного мира, также известный по прозвищу "Неделя", вчера, 7 июля, в аэропорту г. София (Болгария)",- говорится в сообщении.

Известно, что мужчина по поддельным документам пытался прибыть в Болгарию.

Сейчас украинские полицейские работают с болгарскими коллегами по дальнейшей экстрадиции "Андрея Львовского" на территорию Украины.

По информации правоохранителей, весной 2020 года на основании собранных доказательств "вору в законе" было заочно сообщено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ст. 115 (умышленное убийство) УК.

Следствие установило, что в 2009 году вместе с другими лицами он убил своего друга и бизнес-партнера.

"Андрей Львовский" стремился получить высокий статус в преступной иерархии, а его товарищ, с которым у него возник конфликт на почве совместной преступной деятельности, собирался инициировать так называемую "сходку" и пожаловаться на него лидерам криминального мира. После такого собрания подозреваемый не смог бы получить статус "вора в законе", поэтому решил избавиться от своего бизнес-партнера ",- рассказали в полиции.

Отмечено, что через несколько лет после убийства, в октябре 2012 года, ему присвоили статус "вора в законе", после чего он начал контролировать деятельность преступных групп, "теневые" схемы реального сектора экономики и отвечал за криминальный "общак".

Как сообщают правоохранители, за содеянное злоумышленнику может грозить до 15 лет заключения. Кроме того, он был внесен в санкционный список СНБО.

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СНБО вор в законе Санкции Задержание
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