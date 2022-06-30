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Одна из крупнейших сетей АЗС в Украине снимает лимиты на топливо

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Киев, Четверг 30 июня 2022 22:54
Одна из крупнейших сетей АЗС в Украине снимает лимиты на топливо Фото: заправка WOG (facebook.com/azkWOG)
Автор: Илона Свиридова

Одна из крупнейших сетей заправочных станций в Украине - WOG - с 1 июля 2022 года снимает лимиты на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook WOG.

"С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида горючего на всех АЗК WOG. Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE", - говорится в сообщении.

Кроме того, для владельцев карты PRIDE будет доступна покупка газа за наличные и банковские карты на тех заправках, где продажа происходит исключительно за безналичный расчет.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что цены на бензин и дизель стабилизировались, но они есть не на всех АЗС.

Дефицит в Украине возник с началом полномасштабного вторжения России, ударов по нефтебазам и Кременчугскому НПЗ. На сегодня практически все топливо импортируется из европейских стран.

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