Одна из крупнейших сетей АЗС в Украине снимает лимиты на топливо
Одна из крупнейших сетей заправочных станций в Украине - WOG - с 1 июля 2022 года снимает лимиты на топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook WOG.
"С 1 июля снимаются все лимиты на отпуск любого вида горючего на всех АЗК WOG. Новые условия отпуска действуют для всех участников программы лояльности PRIDE", - говорится в сообщении.
Кроме того, для владельцев карты PRIDE будет доступна покупка газа за наличные и банковские карты на тех заправках, где продажа происходит исключительно за безналичный расчет.
Напомним, ранее РБК-Украина писало, что цены на бензин и дизель стабилизировались, но они есть не на всех АЗС.
Дефицит в Украине возник с началом полномасштабного вторжения России, ударов по нефтебазам и Кременчугскому НПЗ. На сегодня практически все топливо импортируется из европейских стран.
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