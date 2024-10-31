ua en ru
Чт, 31 жовтня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Ізраїль новини Вибори в США Обличчя Війни
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу

Четвер 31 жовтня 2024 19:10
UA EN RU
Один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу Ілюстративне фото: українців попередили про ускладнення перетину кордону з Молдовою (facebook com border gov md)
Автор: Наталія Кава

На пункті пропуску з Молдовою не працює пункт пропуску "Тудора". Він суміжний з українським пунктами "Старокозаче" та "Паланка-Маяки-Удобне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними прикордонників, причиною зупинки є припинення функціонування бази даних митниці на території Молдови. Оформлення всіх категорій транспортних засобів тимчасово не здійснюється.

"Просимо врахувати дану інформацію під час планування поїздок. Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково", - сказано у повідомленні.

Раніше ми писали про те, що на прикордонному мосту через річку Дністер, у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач" продовжили термін проведення ремонтних робіт. Це може вплинути на швидкість перетину кордону з Молдовою.

Також нагадаємо, що під час дії військового стану водії, які займаються міжнародними перевезеннями, або ж доставкою гуманітарної допомоги - можуть виїхати за кордон. Але для цього необхідно скористатись системою "Шлях".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram

Читайте РБК-Україна в Google News
Кордон з Україною Молдова
NEWS
"Як сапер на мінному полі". Путін перевіряє реакцію Заходу на солдатів КНДР, - Зеленський
"Як сапер на мінному полі". Путін перевіряє реакцію Заходу на солдатів КНДР, - Зеленський
DAILY
Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Купувати чи продавати? Що з цінами на землю в Україні і як на них впливає війна