Один з пунктів пропуску на кордоні з Молдовою зупинив роботу

На пункті пропуску з Молдовою не працює пункт пропуску "Тудора". Він суміжний з українським пунктами "Старокозаче" та "Паланка-Маяки-Удобне".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу.

Раніше ми писали про те, що на прикордонному мосту через річку Дністер, у межах міжнародного пункту пропуску "Могилів-Подільський - Отач" продовжили термін проведення ремонтних робіт. Це може вплинути на швидкість перетину кордону з Молдовою.

"Просимо врахувати дану інформацію під час планування поїздок. Про відновлення пропускних операцій буде повідомлено додатково", - сказано у повідомленні.

За даними прикордонників, причиною зупинки є припинення функціонування бази даних митниці на території Молдови. Оформлення всіх категорій транспортних засобів тимчасово не здійснюється .

Також нагадаємо, що під час дії військового стану водії, які займаються міжнародними перевезеннями, або ж доставкою гуманітарної допомоги - можуть виїхати за кордон. Але для цього необхідно скористатись системою "Шлях".

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