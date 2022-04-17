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За один день и через Zoom: Минюст упростил заключение брака во время войны

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Украина, Воскресенье 17 апреля 2022 08:53
За один день и через Zoom: Минюст упростил заключение брака во время войны Фото: брак во время войны можно заключить за один день и через Zoom (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Министерство юстиции Украины упростило заключение брака во время военного положения. Это можно сделать в течение одного дня после подачи заявления и удаленно через Zoom.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра юстиции Валерию Коломиец.

"Сегодняшние обстоятельства приводят к тому, что люди иногда не имеют возможности ждать. Потому что все мы оказались в обстоятельствах, когда мы не знаем, что будет завтра и даже сегодня к вечеру. Поэтому подать заявление и официально оформить брак теперь можно за день. Люди, которые изъявили желание, могут пожениться в течение дня", - пояснила Коломиец.

Она отметила, что на сегодня регистрация брака может происходить в любом органе ЗАГСа на территории, где не ведутся боевые действия. При этом, в определенных условиях браки могут регистрировать не только работники органов ЗАГС. Например, это могут быть и полицейские, и военные. В частности, это актуально для женщин и мужчин, которые несут службу. Для них сделали возможность жениться дистанционно.

"Они могут обратиться к своему командиру и подать заявление о том, что желают пожениться дистанционно. Таким образом, зарегистрировать брак можно даже тогда, если одного из супругов нет физически. Человек, не находящийся в воинской части, может быть подключен дистанционно. И даже оба из пары могут быть подключены дистанционно, просто через Zoom", - проинформировала замминистра.

По данным Минюста, с начала полномасштабной войны поженились почти 22 000 украинских пар, что больше, чем обычно. Это связано в частности с военным положением.

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Министерство юстиции Украины
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