В Одесской области запустили новый железнодорожный путь в крупнейшие порты страны

В Одесской области открыли новый железнодорожный участок "Черноморская - Береговая", который будет обеспечивать перемещение грузов в крупнейшие украинские порты. Это позволит увеличить объемы транспортировки.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Александра Кубракова.

"Почти 6 лет велись дискуссии о потребностях расширения перегона. Это необходимо украинским промышленникам, аграриям, портовикам, а значит - всей стране, потому что это экспортная выручка и сотни тысяч рабочих мест. Благодаря «Большой стройке» на УЗ нам удалось завершить 6-летнюю дискуссию через 60 дней", - заявил глава Министерства инфраструктуры.

За этот короткий период по инфраструктурной программе президента Владимира Зеленского железнодорожники уложили и электрифицировали вторую колею. Такие проекты на УЗ не реализовывали 10 лет, отметил Кубраков.

"Это только один из десятка проектов "Большой стройки", которые улучшат качество и скорость железнодорожных перевозок, а также работу портов. Каждый из них должен показывать и бизнесу, и гражданам, что государство справляется со своими функциями и выполняет обещания", - сказал министр.

Он пояснил, что в настоящее время из 46 тыс. км железнодорожных путей электрифицировано только 46%, а показатели парка локомотивов и вагонов не менее критичны. Менять ситуацию будут благодаря тарифной реформе, предполагающей выравнивание стоимости железнодорожных перевозок между разными классами грузов.

"Например, тариф на перевозку товаров I класса, куда относят железную руду и уголь, один из самых низких - в том числе по сравнению с перевозкой зерна. По расчетам Госаудитслужбы, "Укрзализныця" за последние годы потеряла доходы на сумму 17,6 млрд грн", - рассказал Кубраков.

Первый этап смены тарифов состоялся в августе, следующий готовят уже сейчас. За полученные средства планируют реконструировать 150 км путей, электрические сети, техническую систему и модернизировать подвижной состав.