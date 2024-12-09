Очільницю Хмельницької обласної МСЕК залишили під вартою

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду залишила під вартою очільницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу. ЇЇ підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Апеляційної палати ВАКС.

Зазначається, що рішення набрало законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

За результатами розгляду колегія суддів залишила без задоволення апеляційну скаргу захисника, а ухвалу слідчого судді ВАКС - без змін.

Апеляційна палата ВАКС розглянула апеляційну скаргу сторони захисту на ухвалу слідчого судді про продовження строку запобіжного заходу Хмельницької обласної МСЕК запобіжного заходу у виді тримання під вартою з альтернативою внесення 280 млн гривень застави.

Що відомо про справу Крупи

Нагадаємо, у жовтні ДБР викрило керівницю Хмельницького обласного МСЕК та її сина на незаконному збагачені. Під час обшуків у них знайшли лише готівкою майже 6 млн доларів у різних валютах.

Справу порушили щодо незаконного оформлення інвалідності чоловікам, які намагаються уникнути військової служби. Також правоохоронці розповіли, що син посадовці обіймає керівну посаду у головному управлінні Пенсійного фонду України у Хмельницькій області.

В рамках обшуків у керівниці МСЕК в робочому кабінеті було виявлено 100 тисяч доларів, а також низку підроблених медичних документів, списки "ухилянтів" із прізвищами та діагнозами.

Крім того, вдома у Крупи та її родичів знайшли майже 5 млн 244 тисяч доларів, 300 тисяч євро, понад 5 млн грн, брендові прикраси та коштовності.

Через декілька днів суд відправив Крупу під варту на 60 діб із можливістю внесення застави розміром 500 млн гривень. Пізніше заставу зменшили до 300 млн гривень і продовжили арешт.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.