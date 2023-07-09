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Обвалення житлового будинку в Бразилії: кількість жертв зросла

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Бразилія, Неділя 09 липня 2023 05:13
Обвалення житлового будинку в Бразилії: кількість жертв зросла Фото: обвалився багатоквартирний будинок у Бразилії (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Кількість жертв внаслідок обвалу житлового багатоквартирного будинку на північному сході Бразилії зросла до 14 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на BBC.

Житловий будинок розташований у бразильському штаті Пернамбуку, в районі Джанга на околиці Ресіфі. Обвал стався в п'ятницю, 7 липня, під час сильних дощів, які обрушилися на регіон.

Ввечері 8 липня, останніх людей, яких раніше оголосили як зниклих безвісти знайшли мертвими під завалами.

У цивільній обороні країни заявили, що після обвало вдалося вижити трьом людям. Губернатор Пернамбуку Ракель Ліра висловив свої співчуття та заявив, що уряд докладе всіх зусиль для допомоги сім'ям постраждалих

Раніше, офіційні особи повідомляли про 8 загиблих. Серед постраждалих двоє малолітніх дітей віком 8 і 5 років.

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Бразилия Обвалення будинку
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