Обсяги споживання металу в Україні обвалились на 55%

Обсяги металоспоживання в Україні за рік впали на 55%, і становили 2 мільйони тонн. Найбільше скоротилося споживання у будівельній галузі та у виробництві металоконструкцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дослідження GMK Center.

Водночас Україна може наростити виробництво у металургійній галузі, якщо держава буде патріотичною у своїх закупівлях.

За оцінками "Метінвест СМЦ", ємність ринку в натуральному виразі за підсумками 2022 року знизилася на 55% і становила 2 млн т. У грошовому виразі обсяг ринку впав менше - на 46%. Зниження вдалося згладити шляхом суттєвої девальвації гривні.

Аналітики підкреслюють: у виробників є можливість наростити виробництво, адже після перемоги для відновлення інфраструктури буде потрібно багато металопродукції. Але вже сьогодні зрозуміло, що в рамках західних кредитів чи грантів на відновлення міжнародні партнери наполягатимуть на придбанні продукції своїх компаній, або надаватимуть матеріальну допомогу у вигляді готової продукції - що жодним чином не допоможе вітчизняним виробникам.

"Перші дзвіночки вже є. УЗ підписала договір із французьким виробником Saarstahl Rail про постачання рейок. Фінансування здійснюватиметься у рамках угоди з урядом Франції. Крім того, Кабмін схвалив проект угоди зі Швейцарією щодо гранту на придбання рейкових скріплень. Також було підписано меморандум між "Укравтодором" та французькою компанією Matiere про постачання конструкцій для мостів на суму близько €25 млн. У рамках відновлення зруйнованої інфраструктури Україна вже отримала чи незабаром отримає мостові конструкції із Чехії, Швеції та Норвегії", - зазначають аналітики.

Таким чином, підкреслюють аналітики, українські металурги та виробники металоконструкцій можуть бути частково відсторонені від виконання програм відновлення країни, хоча їм під силу виготовити всі необхідні види продукції.

"Українські виробники готові до відновлення інфраструктури та поставок різної металопродукції. Головне - щоб держава була патріотичною у своїх закупівлях та відстоювала інтереси національних виробників на внутрішньому та зовнішньому ринках", - резюмує видання.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за час війни у ГМК зафіксоване падіння виробництва на 70% та повна втрата 40% виробничих потужностей.