Обстріл Львова: у поліції показали перші хвилини після атаки

Російські окупанти сьогодні, 15 серпня, вдарили ракетами по Львову. У поліції показали відео перших хвилин після ворожої атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію України у Telegram.

У поліції оприлюднили відео, де можна помітити, як правоохоронці проводили евакуацію людей з житлової будівлі. Там через атаку окупантів почалася пожежа.

"Закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги, адже ворог продовжує підступно знищувати все на своєму шляху", - наголошують поліцейські.

Обстріл Львова

Нагадаємо, сьогодні, 15 серпня, вночі російські окупанти провели черговий масований обстріл України за допомогою крилатих ракет.

Зокрема, під ударом була Львівська область. Згідно з останніми даними місцевої влади, від атаки ворога в регіоні постраждали 19 людей.

Також окупанти ракетами пошкодили мережі обленерго.

З усіма наслідками обстрілу Львівської області можете ознайомитись у матеріалі РБК-Україна.