Обстріл Кривого Рогу: поранені працівники одного з відділів Пенсійного фонду
Серед поранених під час обстрілу Кривого Рогу 12 березня є працівники одного із відділів ПФУ України. Послуги у цьому відділі наразі не надаються через значні пошкодження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.
Так, у результаті російського ракетного удару по місту Кривий Ріг 12 березня постраждав об’єкт соціальної інфраструктури - один із сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області.
"На жаль, серед працівників Головного управління є постраждалі, їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні, де уточнюється, що мова про чотирьох працівників.
Зокрема, будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань - пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші, також внаслідок обстрілу загорілась частина приміщення та господарської споруди.
"Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Прийом та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону", - додали у міністерстві.
Обстріл Кривого Рогу
Російські війська обстріляли Кривий Ріг 12 березня. Окупанти спрямували на місто балістичні ракети, влаштувавши подвійну атаку.
Через обстріл загинула жінка, яка їхала в тролейбусі поруч із місцем удару. Крім того, 15 людей дістали поранення.
Причому один з ударів припав на готель "Дружба". Зокрема, у момент атаки в готелі перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США та Великої Британії.
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