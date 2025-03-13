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Обстріл Кривого Рогу: поранені працівники одного з відділів Пенсійного фонду

Кривий Ріг, Четвер 13 березня 2025 10:49
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Обстріл Кривого Рогу: поранені працівники одного з відділів Пенсійного фонду Фото: працівники одного з відділів Пенсійного фонду поранені під час обстрілу Кривого Рогу 12 березня (t.me dsns_telegram)
Автор: Наталія Гурковська

Серед поранених під час обстрілу Кривого Рогу 12 березня є працівники одного із відділів ПФУ України. Послуги у цьому відділі наразі не надаються через значні пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінсоцполітики.

Так, у результаті російського ракетного удару по місту Кривий Ріг 12 березня постраждав об’єкт соціальної інфраструктури - один із сервісних центрів Головного управління Пенсійного фонду України у Дніпропетровській області.

"На жаль, серед працівників Головного управління є постраждалі, їм надається медична допомога", - йдеться в повідомленні, де уточнюється, що мова про чотирьох працівників.

Зокрема, будівля сервісного центру зазнала значних руйнувань - пошкоджено фасад, вибито вікна та двері, обвалилися частини внутрішніх конструкцій, частково зруйновані сходові марші, також внаслідок обстрілу загорілась частина приміщення та господарської споруди.

"Наразі надання послуг у цьому відділенні тимчасово зупинено. Прийом та обслуговування громадян здійснюється в інших сервісних центрах Кривого Рогу та Криворізького регіону", - додали у міністерстві.

Наслідки обстрілу Пенсійного фонду у Кривому Розі 12 березня (t.me/MinSocUA)

Обстріл Кривого Рогу

Російські війська обстріляли Кривий Ріг 12 березня. Окупанти спрямували на місто балістичні ракети, влаштувавши подвійну атаку.

Через обстріл загинула жінка, яка їхала в тролейбусі поруч із місцем удару. Крім того, 15 людей дістали поранення.

Причому один з ударів припав на готель "Дружба". Зокрема, у момент атаки в готелі перебували волонтери однієї з гуманітарних організацій - громадяни України, США та Великої Британії.

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