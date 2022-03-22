От обстрелов оккупантов в Украине пострадали два СИЗО и три колонии

За время ведения боевых действий в Украине пострадали пять исправительных учреждений. В частности, повреждения по результатам попадания из оружия нанесены Мариупольскому и Черниговскому следственным изоляторам и еще трем учреждениям исполнения наказаний в Мариуполе, Бердянске и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства юстиции Украины.



На время обстрелов персонал и осужденные находятся в бомбоубежищах. Из-за обстрелов один человек получил легкие телесные повреждения. К сожалению, при временной оккупации городов учреждения исполнения наказаний также были захвачены агрессором.

Сегодня потеряна связь с Мариупольским, Старобельским и Херсонским следственными изоляторами, Мелитопольской и Приазовской исправительными колониями.