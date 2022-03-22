ru ua
Вт, 22 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

От обстрелов оккупантов в Украине пострадали два СИЗО и три колонии

Новина українською →
Киев, Вторник 22 марта 2022 07:38
От обстрелов оккупантов в Украине пострадали два СИЗО и три колонии СИЗО в Украине (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

За время ведения боевых действий в Украине пострадали пять исправительных учреждений. В частности, повреждения по результатам попадания из оружия нанесены Мариупольскому и Черниговскому следственным изоляторам и еще трем учреждениям исполнения наказаний в Мариуполе, Бердянске и Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Министерства юстиции Украины.


На время обстрелов персонал и осужденные находятся в бомбоубежищах. Из-за обстрелов один человек получил легкие телесные повреждения. К сожалению, при временной оккупации городов учреждения исполнения наказаний также были захвачены агрессором.

Сегодня потеряна связь с Мариупольским, Старобельским и Херсонским следственными изоляторами, Мелитопольской и Приазовской исправительными колониями.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 27-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину СИЗО
NEWS
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
Российская элита рассматривает несколько вариантов отстранения Путина, - разведка
DAILY
Торговля на крови. Или почему экономика России обречена на изоляцию от Европы
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Торговля на крови. Или почему экономика России обречена на изоляцию от Европы