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Обстрел оккупантами ледокола в Мариуполе: начато расследование

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Мариуполь, Суббота 09 апреля 2022 13:12
Обстрел оккупантами ледокола в Мариуполе: начато расследование Фото: ледокол "Капитан Белоусов" (pravda.com.ua)
Автор: Наталья Юрченко

По факту обстрела российскими оккупантами единственного в Украине ледокола "Капитан Белоусов" в Мариупольском порту начато расследование. В результате действий российской армии погиб человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генпрокурора.

Отмечается, что обстрел торгового порта в Мариуполе осуществлялся 8 апреля. Вражеские снаряды попали в ледокол, на борту которого был экипаж. Один гражданский человек погиб, несколько получили ранения.

По фактам нарушения законов и обычаев войны открыто уголовное производство (ст. 438 УК Украины). Досудебное расследование осуществляется Бахмутской и Мариупольской окружными прокуратурами.

Напомним, что в момент обстрела ледокола"Капитан Белоусов" на борту находился гражданский экипаж.

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