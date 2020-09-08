Община Кривого Рога призывает парламент задействовать механизм списания долгов за газ

Газовый вентиль (УНИАН)

Криворожский городской совет обратился к Верховной Раде с письмом, в котором призывает ускорить рассмотрение законопроекта №3800-1. Документ предусматривает списание искусственных долгов за газ по всей цепочке поставок газа.

"По состоянию на 1 сентября 2020 года долги теплогенерирующих предприятий города за природный газ достигли почти 6 млрд гривен. Проблема накопления долгов теплогенерирующих организаций за природный газ, использованный для производства тепла для жителей Кривого Рога стала системной", - говорится в письме.

Отмечается, что из-за больших долговых обязательств за газ, которые образовались в результате неплатежей населения за отопление и заниженных тарифов на тепловую энергию, предприятия теплоснабжения не имеют достаточного финансового ресурса для проведения качественной подготовки к началу и стабильному прохождению отопительного периода 2020-2021 года.

"Учитывая указанное, поддерживаем проект Закона №3800-1 "О внесении изменений в Закон Украины "О рынке природного газа" и других законов относительно обеспечения финансовой стабильности на рынке природного газа в части урегулирования долговых обязательств участников рынка газоснабжения и просим ускорить рассмотрение вышеуказанной законодательной инициативы главным Комитетом Верховной Рады Украины", - указано в письме, которое Криворожский городской совет направила в ВРУ

Депутаты горсовета отмечают, что за ошибки власти не должны платить потребители, поэтому справедливо суммы безнадежной задолженности списать.

"Соответствующий законопроект 3800-1 по обеспечению финансовой стабильности на рынке природного газа зарегистрирован в Верховной Раде Украины 17 июля 2020 года. Его принятие предоставит возможность предприятиям ТКЭ вовремя сделать ремонты и модернизацию сети, чтобы начать отопительный сезон без резкого роста тарифов, а также будет способствовать стабильному и безаварийному функционированию газотранспортной, газораспределительной систем по всей стране", - говорится в сообщении.