Общественный транспорт Киева изменит график движения на выходные

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

25-26 мая в столице будут проходить велосоревнования

На протяжении выходных, 25 и 26 мая, общественный транспорт Киева временно изменит маршрут и график движения. В эти дни в столице будут проводиться велосоревнования Race Horizon Park, передает РБК-Украина со ссылкой на КМДА.

Изменения в графике движения автобусов 25 мая

В субботу, 25 мая, с 5:30 ориентировочно до 17:30 движение автобусов организуется:

автобусов маршрута № 2 - от вул. Булгакова до ул. Победы по собственному маршруту, далее - вул. Гарматная - б-р Вацлава Гавела - дальше по собственному маршруту;



№ 24 - от Национального музея Истории Украины во Второй мировой войне к Софийской площади;

автобусов маршрута № 114 - от ул. Милославской до Софиевской площади;

автобусов маршрута № 118 - от ст. м. "Черниговская" до ст. м. "Дворец Спорта".

Изменения в графике движения троллейбусов 25 мая

маршруты № 5, 7 - соответственно от ул. Билицкой и ул. Чернобыльской ст. м. "Нивки";

№ 8 - от ул. Смелянской до железнодорожного вокзала "Южный";

№ 17 - от пл. Космонавтов до железнодорожного вокзала"Южный".

Изменения в графике движения автобусов 26 мая

В воскресенье, 26 мая, с 6:00 ориентировочно до 17:00 движение автобусов организуется:

движение автобусов маршрутов № 5, 19 временно приостанавливается;

№ 12 - будут двигаться от железнодорожного вокзала "Южный" до ул. Механизаторов по собственному маршруту, далее ул. Соломенская - ул. Волгоградская.

Изменения в графике движения троллейбусов 25 мая



№ 40 - от ул. Кадетский Гай до Железнодорожного массива;

№ 42Д - от жд. ст. "Киев-Волынский" до Севастопольской площади.

Напомним, в Киеве на выходных 25-26 мая ограничат движение транспорта в центре города за проведение благотворительного мероприятия "Пробег под каштанами". Таким образом, с 08:00 до 15:00 в Киеве перекроют движение транспорта рядом с центральными улицами по маршруту пробега: Майдан Незалежности - улица Крещатик - площадь Льва Толстого - улица Большая Васильковская - разворот на улице Деловой - улица Большая Васильковская - площадь Льва Толстого - улица Крещатик - Майдан Независимости.