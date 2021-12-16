ОБСЕ зафиксировала неотведенные "Грады" боевиков на Донбассе
На временно оккупированной территории Луганской области СММ ОБСЕ зафиксировала 21 реактивную систему залпового огня БМ-21 "Град". Они были размещены с нарушением линий отвода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет ОБСЕ.
В ОБСЕ уточняют, что "Грады" были обнаружены 14 декабря патрулем СММ возле н.п. Хрустальный (бывший Красный Луч; 56 км юго-западнее Луганска).
Кроме того, в тот же день возле н.п. Терновое (57 км восточнее Донецка) были обнаружены четыре танка Т-64, размещенные за пределами выделенных мест хранения вооружения.
Во второй половине октября СММ ОБСЕ зафиксировала 70 единиц боевой техники вооруженных формирований РФ, размещенных вне определенных районов отвода.
Ранее мы писали, что боевики снова не позволили патрулям ОБСЕ проехать через линию столкновения.