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Обострение кризиса: на киевских АЗС снова исчезает дизтопливо

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Украина, Вторник 07 июня 2022 15:50
Обострение кризиса: на киевских АЗС снова исчезает дизтопливо Фото: дизельное топливо исчезает с киевских АЗС (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Топливный кризис, который начался в Украине более месяца назад, снова обострился. Дизельное топливо исчезает из крупных сетей АЗС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные сетей АЗС.

В частности, дизельное топливо отсутствует на АЗС одной из крупнейших сетей, ОККО.

Кроме того, дизельного топлива мало на киевских заправках WOG.

В Киеве можно заправить в бак до 40 литров на станциях Мотто. Но цена достигает 65 гривен за литр.

Напомним, ситуация с топливом в Украине начала улучшаться. Очереди на заправках по-прежнему есть, но бензин можно купить по 50-52 гривны за литр, дизтопливо по 55-58 гривен.

Однако говорить о том, что дефицит полностью преодолен, пока не приходится.

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