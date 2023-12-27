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Оборонець "Юти" слемданком на 360 градусів покарав "Сан-Антоніо": момент дня в НБА

Сан-Антоніо, Середа 27 грудня 2023 11:46
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Оборонець "Юти" слемданком на 360 градусів покарав "Сан-Антоніо": момент дня в НБА Фото: Коллін Секстон оформив видовищний кидок (bleacherreport.com)
Автор: Антон Федорців

Хіт-парад найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації очолив універсальний оборонець "Юти Джаз" Коллін Секстон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець підкорив моментом у третій чверті протистояння зі "Сан-Антоніо" на виїзді. Він у гордій самотності отримав передачу через весь майданчик, вдарив м'яч у паркет і виконав данк із повним розворотом.

Секстон і компанія здобули впевнену перемогу над "Сперз" (130:118). "Юта" скоротила відставання від чільної десятки Західної конференції НБА. Натомість "Сан-Антоніо" тут – безнадійний аутсайдер.

Найрезультативнішим у поєдинку став форвард "джазменів" Лаурі Маркканен. Фін оформив дабл-дабл (31 очко, 12 підбирань). Натомість Секстон додав до скарбнички "Юти" ще 20 пунктів.

Хто такий Коллін Секстон

Уродженець Джорджії, на студентському рівні виступав за Університет Алабами. На драфті НБА-2018 обраний "Клівлендом" під 8-м номером.

Провів у складі "Кавальєрс" 4 сезони. Покинув штат Огайо в статусі вільного агента. У вересні підписав 4-річний контракт із "Ютою" на 72 млн доларів. У складі збірної США U-17 тріумфував на ЧС-2016 в Іспанії та був визнаний MVP змагань.

Прізвисько – "Молодий бик" (Young Bull). Прізвище Секстона фігурувало в розслідуванні ФБР щодо можливої корупції в Національній асоціації студентського спорту (NCAA), але обійшлося без звинувачень.

До слова, напередодні оборонець "Денвера" Мюррей очолив підбірку моментів із сольним проходом.

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