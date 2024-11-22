Оборонець "Коламбуса" з переможним дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

Американець долучився до шаленої перемоги над "Тампою-Бей" (7:6 ОТ). Він закинув дві шайби, зокрема вирішальну в додатковій п'ятихвилинці, а також віддав 3 асисти.

Розпочався поєдинок із холодного душу для "Блю Джекетс". "Лайтнінг" зусиллями Пойнта, Хейгела та Еткінсона створили гандикап у першому періоді (3:0). Утім, Монахен зумів скоротити відставання, а Воронков і Джонсон на старті другої 20-хвилинки відновили статус-кво з передач.

Веренскі доклався до другої та третьої гольових комбінацій, а після шайби Чеффі відзначився сам. Він прибрав опонента на вході в ліве коло та кинув під ближню стійку. Далі Чінахов уперше вивів "Коламбус" уперед, але Сіреллі знову зробив рахунок нічийним (5:5).

У третьому періоді Джонсон після передачі Веренскі закинув шайбу в меншості. Однак, згодом Гікі реалізував чисельну перевагу "Тампи-Бей" та перевів матч в овертайм. Там Веренскі в затяжній атаці господарів влучно кинув зі середньої дистанції.

До трійки зірок вечора також потрапили вінгер "Нью-Джерсі" Єспер Братт і воротар "Бостона" Йонас Корпісало. Перший оформив дубль і віддав результативну передачу в протистоянні з "Кароліною" (4:2). Натомість другий завершив шатаутом матч проти "Юти" (1:0).

Усі результати вечора в НХЛ: