Плеймейкер "Голден Стейта" фірмовим триочковим вирвав перемогу на фініші: момент дня в НБА

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

Зірка "Ворріорз" приніс перемогу над "Фініксом" в останній момент. За лічені секунди до сирени він отримав передачу на дистанції від кошика та хрестоматійно виконав влучний кидок на три пункти.

Триочковий Каррі став геймвінером – "Голден Стейт" переміг "Санз" (113:112). Четвертий успіх каліфорнійців поспіль дозволив піднятися на 10-те місце в Західній конференції НБА. Натомість "Фінікс" опустився тут на 7-му позицію.

Сам Каррі став найрезультативнішим у складі "Ворріорз". Він набрав 30 очок, зробив 9 підбирань і віддав 6 передач. На паркеті плелймейкер провів майже 34 хвилини.

Хто такий Стеф Каррі

Уродженець Огайо, син колишнього атакувального оборонця низки команд НБА Делла Каррі. На студентському рівні захищав кольори "Девідсон Вайлдкетс".

На драфті асоціації-2009 обраний "Ворріорз" під сьомим номером. У лавах "Голден Стейта" проводить 15-й сезон поспіль. Із командою здобув 4 чемпіонські персні, став MVP фіналу НБА-2022 та двічі MVP асоціації (2015, 2016). Десятиразовий учасник Матчу всіх зірок.

У складі збірної США Каррі двічі став чемпіоном світу (2010, 2014). На праймеріз Демократичної партії у 2020 році разом із дружиною підтримав кандидатуру майбутнього президента Джо Байдена, а згодом вітав схвалення For the People Act – закону про розширення електоральних прав.