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Оборонець "Денвера" виконав розкішний данк після проходу: момент дня в НБА

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Денвер, Середа 17 травня 2023 11:19
Оборонець "Денвера" виконав розкішний данк після проходу: момент дня в НБА Фото: Саме той випад Брюса Брауна (nba.com)
Автор: Антон Федорців

На першій сходинці підбірки найкрутіших епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Денвер Наггетс" Брюс Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Американець вразив моментом у третій чверті протистояння з "Лейкерс". Із боротьби в центрі майданчика він сміливо пішов атакувати кошик гостей. Лосанджелесці Девіс і Вокер не змогли завадити оборонця оформити силовий слемданк однією правою.

Стараннями Брауна та інших "Наггетс" змогли виграти домашній матч (132:126). Денверці повели в серії до чотирьох перемог у фіналі Західної конференції. Наступний поєдинок у ніч проти п'ятниці теж прийме Колорадо.

Сам Браун провів на паркеті 24 хвилини. За цей час він встиг набрати 16 очок, зробив 4 підбирання і віддав 2 передачі. Найрезультативнішим же в матчі став центровий "Лос-Анджелеса" Ентоні Девіс (40 пунктів).

Хто такий Брюс Браун

Уродженець Массачусетса, на студентському рівні виступав за "Маямі Гаррікейнз". Обраний "Детройтом" під 42-м номером драфту НБА-2018.

У складі "Пістонз" провів два сезони. Перед кампанією 2020/21 у рамках тристороннього обміну перебрався до "Брукліна". Після двох років виступів там підписав контракт із "Наггетс".

Середні цифри Брауна в нинішньому сезоні – 11.7 очок, 4.1 підбирання, 3.2 передачі, 1.1 перехоплення за 28 хвилин у грі. Торік у листопаді оформив перший тріпл-дабл у кар'єрі – 17+13+10.

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