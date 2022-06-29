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Оборона ВСУ Северодонецка дорого обошлась российским оккупантам, - ISW

Новина українською →
Северодонецк, Среда 29 июня 2022 06:42
Оборона ВСУ Северодонецка дорого обошлась российским оккупантам, - ISW Фото: оборона ВСУ Северодонецка дорого обошлась российским оккупантам (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украинская оборона Северодонецка дорого обошлась россиянам, несмотря на новую тактику Москвы, направленную на ограничение потерь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Института изучения войны (ISW).

ВСУ, вероятно, отходят, что может включать отход из Лисичанска и Луганской области в ближайшем будущем и который, вероятно, направлен на преждевременное завершение российского наступления.

Киев может продолжать этот подход, пока российская атака не достигнет кульминации или украинские силы не займут более защищенные позиции вдоль более прямой линии, усеянной укрепленными городами и поселками.

Россиянам, оставшимся в Северодонецке, необходимо будет форсировать реку Северский Донец в Лисичанск из Северодонецка или окрестных населенных пунктов для дальнейшего участия в российском наступлении. Это движение может потребовать некоторое время, поскольку россияне разрушили три основных моста.

Российским силам, ведущим непрерывные наступательные операции в Северодонецке, также понадобится некоторое время для восстановления боеспособности перед тем, как участвовать в штурме Лисичанска.

Уточняется, что местонахождение и численность российских войск, захвативших Северодонецк, остаются неясными.

Напомним, по данным британской разведки, российские силы добились частичного успеха в районе Лисичанска.

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