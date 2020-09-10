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Обновление УЗ должно загрузить украинские, а не иностранные предприятия, - "Наш край"

Киев, Четверг 10 сентября 2020 12:05
Обновление УЗ должно загрузить украинские, а не иностранные предприятия, - "Наш край"
Фото: "Укрзализныця" (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Партия отстаивает приоритет поддержки отечественного производителя

На восстановление "Укрзализныци" правительство должно закупить отечественные вагоны, чтобы загрузить украинские, а не иностранные предприятия.

Об этом заявил сопредседатель партии "Наш край" Александр Мазурчак, передает сайт политсилы.

По его словам, при обновлении "Укрзализныци" правительство должно закупить украинские вагоны.

"В следующем году Кабмин обещает выделить более 3 млрд гривен на закупку 100 пассажирских вагонов, а также еще более 1 млрд на модернизацию железнодорожной инфраструктуры. "Наш край" призывает правительство купить украинские вагоны, чтобы загрузить украинские, а не иностранные предприятия. Украинцы должны ездить в украинских вагонах по украинской железной дороге, а не по импортным рельсам, принадлежащим иностранцам", - подчеркнул Александр Мазурчак.

Он отметил, что партия отстаивает приоритет поддержки отечественного производителя.

"Мы идем на местные выборы с требованием сделать приоритетом национально экономической политики поддержку отечественного производителя - отдать предпочтение продукции, большая часть которой произведена в Украине. "Наш край" будет отстаивать локализацию и импортозамещение, получение государственных заказов для местных предприятий", - подчеркнул Мазурчак.

Член политсовета партии "Наш край", народный депутат Андрей Деркач подчеркнул, что крайне важно принять закон о локализации. Он считает, что его принятие - в интересах Украины и отечественного машиностроения.

"К сожалению, в Кабинете министров слово "импортозамещение" боятся произносить вслух. Сейчас, некоторые политические силы, поднимают вопрос о блокировании закона о локализации производства. В законе говорится о предоставлении преференций при закупках на государственных предприятиях тем, кто производит наибольшее количество производственных операций на территории Украины. Блокировав этот закон, они хотят выбить украинские предприятия", - резюмировал он.

Напомним, недавно глава "Укрзализныци" Владимир Жмак сообщил, что Кабинет министров хочет предложить в следующем году выделить более 3 млрд гривен на закупку 100 пассажирских вагонов, а также еще более 1 млрд на модернизацию железнодорожной инфраструктуры.

По словам Андрея Деркача, крайне важно принять закон о локализации. Он считает, что его принятие - в интересах Украины

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