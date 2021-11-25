Обманул пенсионеров на 100 тысяч гривен: в Киеве задержали мошенника

Правоохранители в Киеве задержали 43-летнего мужчину, который выманивал деньги у пенсионеров. За ноябрь он обманул людей на 100 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Киева .

Злоумышленник действовал по схеме "ваш родственник в больнице". Мужчина звонил пенсионерам и обманывал их.

Так, позвонив 83-летнему мужчине на домашний телефон, он соврал, что крестник пенсионера попал в ДТП и нуждается в немедленном лечении стоимостью 15 тысяч гривен. Пожилой мужчина сразу согласился оказать помощь.

По такой же схеме преступнику удалось обмануть 85-летнюю пенсионерку, сообщив, что ее дочь после ДТП нуждается в лечении. Женщина передала мужчине 85 тысяч гривен.

Правоохранители задержали мошенника по "горячим следам". Пенсионерам вернули деньги.

"Сейчас 43-летнему мужчине сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения", - отметили в пресс-службе прокуратуры.

Фото: правоохранители задержали мошенника в Киеве (kyiv.gp.gov.ua)