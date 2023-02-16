Обговорили підтримку України. Прем'єр Британії зустрівся з президентом Польщі

Сьогодні, 16 лютого, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Лондона для зустрічі з прем'єром Британії Ріші Сунаком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News .

Сунак зустрічається з президентом Польщі на тлі закликів до винищувачів в Україні. Під час зустрічі планується обговорення подальшої допомоги для Києва.

Зустріч британського прем'єра з Дудою відбулася після того, як уряд оголосив про розширення Sky Sabre у Польщі – ракетної системи, яка вперше була розгорнута в країні минулого року для "захисту її повітряного простору від будь-якої подальшої агресії з боку Росії".

"Немає нічого такого, в чому ми більш єдині, ніж у нашій непохитній підтримці України... І я знаю, що ми поговоримо про це пізніше сьогодні - що ще ми можемо зробити для того, щоб Україна виграла цей конфлікт", - заявив Сунак невдовзі після привітання Дуди.

Польський президент своєю чергою подякував прем'єру Британії за "вашу дуже, дуже, дуже чітку підтримку України" та за підтримку безпеки Польщі.