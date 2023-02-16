Обговорили підтримку України. Прем'єр Британії зустрівся з президентом Польщі
Сьогодні, 16 лютого, президент Польщі Анджей Дуда прибув до Лондона для зустрічі з прем'єром Британії Ріші Сунаком.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.
Сунак зустрічається з президентом Польщі на тлі закликів до винищувачів в Україні. Під час зустрічі планується обговорення подальшої допомоги для Києва.
Зустріч британського прем'єра з Дудою відбулася після того, як уряд оголосив про розширення Sky Sabre у Польщі – ракетної системи, яка вперше була розгорнута в країні минулого року для "захисту її повітряного простору від будь-якої подальшої агресії з боку Росії".
"Немає нічого такого, в чому ми більш єдині, ніж у нашій непохитній підтримці України... І я знаю, що ми поговоримо про це пізніше сьогодні - що ще ми можемо зробити для того, щоб Україна виграла цей конфлікт", - заявив Сунак невдовзі після привітання Дуди.
Польський президент своєю чергою подякував прем'єру Британії за "вашу дуже, дуже, дуже чітку підтримку України" та за підтримку безпеки Польщі.
Нагадаємо, днями міністр оборони Польщі спрогнозував позитивне рішення щодо винищувачів для України.
Крім того, нещодавно міністри оборони Польщі та Британії обговорили навчання українських військових.
Також ми писали, що прем'єр Британії Ріші Сунак доручив Міністерству оборони вивчити те, які винищувачі його країна може потенційно передати Україні.
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