Объемы потребления газа клиентов "Криворожгаза" уменьшились на 13,9%

Иллюстративное фото (УНИАН)

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей

Общий объем потребления газа в Кривом Роге за 6 месяцев 2019 года составил 490 млн куб. м, что на 13,9% меньше, чем в 2018 году. В результате "Криворожгаз" недополучил около 28 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовала меньше газа - на 0,2 млн куб. м (14%), промышленность – на 58,7 млн куб. м (16,7%), а население - на 7,1 млн куб. м (10,8%). Такое падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии АО "Криворожгаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"За последние 7 лет объем потребления природного газа на Криворожье сократился на 38%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

По словам пресс-службы, ситуацию с падением объемов усложняют еще и долги за распределенный природный газ. "Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы. По состоянию на сегодня, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед АО "Криворожгаз" в размере 8,7 млн гривен", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также напомнили, что с 2012 года потребление газа клиентами АО "Криворожгаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа упало на 31%, в 2016 - на 9%. В целом же объем потребления газа в течение 2012 - 2018 года сократился на 38%.