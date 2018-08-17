Объем закупок в системе Prozorro у группы компаний РГК составил почти 1 млрд гривен

Компании группы РГК в системе Prozorro проводят закупки с 2016 года

Все компании группы РГК осуществляют свои закупки в системе Prozorro. В первом полугодии 2018 года объем закупок компаний группы РГК в системе Prozorro составил более 950 млн гривен. Об этом сообщает пресс-служба Региональной газовой компании.

Все этапы торговых процедур в этой системе открыты как для поставщиков, так и для общественности и обеспечивают уровень конкуренции, необходимый для формирования оптимальных цен и выбора продукции необходимого качества.

Газораспределительные компании, работающие под брендом РГК – это частные компании, на которые не распостраняется действие закона "О государственных закупках". Компании бренда РГК приняли решение использовать площадку Prozorro для повышения конкуренции среди поставщиков товаров и услуг. Они закупают через систему Prozorro товары и услуги, необходимые для стабильного газораспределения – от канцелярских принадлежностей до технологического оборудования. РГК заинтересована в развитии конкуренции среди поставщиков – просим всех потенциальных партнеров принимать активное участие в наших тендерах.

В то же время природный газ для технологических нужд газораспределительные компании вынуждены приобретать без тендерных процедур у группы Нафтогаз. Отсутствие альтернативы здесь обусловлено высокой долей бюджетных расчетов в структуре доходов компаний-операторов ГРМ и невозможностью оплатить за технологический газ живыми деньгами. В первой половине 2018 года 50% доходов, полученных компаниями группы РГК за услуги распределения газа, были представлены бюджетными обязательствами по субсидиям и льготам. Как средство платежа такие обязательства принимает лишь госбюджет и группа Нафтогаз.

Компании группы РГК в системе Prozorro проводят закупки с 2016 года, используя электронную площадку E-TENDER, наравне с Национальным Банком Украины, Госрезервом, Министерством обороны и прочими коммерческими и государственными структурами.