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"Ньюкасл" переманив зірку Серії А в чемпіонат Англії

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Ньюкасл-апон-Тайн, Понеділок 03 липня 2023 15:13
"Ньюкасл" переманив зірку Серії А в чемпіонат Англії Фото: Сандро Тоналі в таборі національної команди (facebook.com/NazionaleCalcio)
Автор: Антон Федорців

Англійський "Ньюкасл Юнайтед" закрив перехід півзахисника збірної Італії Сандро Тоналі з "Мілана".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт клубу.

23-річний хавбек поповнив лави "сорок". Італієць став першим повноцінним трансфером тайнсайдців у літнє вікно.

Тоналі підписав із "Ньюкаслом" контракт на 5 років. "Мілан" заробить на продажі одного з лідерів команди орієнтовно 70 млн євро з бонусами. За неофіційною інформацією, "россонері" також зароблять 10% від наступного трансферу хавбека.

У сезоні 2022/23 Тоналі провів 48 матчів у всіх турнірах, у яких забив 2 м'ячі та віддав 10 результативних передач. Із "Міланом" він фінішував на 4-й сходинці Серії А та дійшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Хто такий Сандро Тоналі

Уродженець Лоді, вихованець "Брешії". Дебютував на рівні Серії B у сезоні 2017/18.

Зіграв три повні сезони в складі рідної команди. Перед кампанією 2020/21 "Мілан" орендував хавбека зі зобов'язанням викупити через рік. Загальна вартість трансферу склала 19,5 млн. У складі "россонері" здобув Скудетто 2021/22.

За манеру гри часто порівнюють із Андреа Пірло. Натхненням для Тоналі також були виступи Стівена Джеррарда та Луки Модріча. З дитинства ріс фанатом "Мілана".

До слова, раніше Transfermarkt оновив цінники українських легіонерів у чемпіонаті Англії.

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