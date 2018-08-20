Что нужно знать о празднике жертвоприношения Курбан-Байрам: история и традиции

Фото: Празднование Курбан - Байрам (pixabay.com/ebrahim)

Исламский праздник Курбан - Байрам известен своей традицией принесения животного в жертву Аллаху

Курбан - Байрам является одним из главных праздников в исламе. В 2018 году период торжеств приходится на 21-25 августа. О традициях и особенностях этого праздника - в материале Styler.

Значение и история праздника Курбан - Байрам

Отмечая Курбан - Байрам, мусульмане восхваляют Аллаха, показывают свою любовь и покорность его воле. История Курбан - Байрам берет начало с событий одной из легенд древнего писания о деяниях пророка Ибрахима (Авраама).

До 86 лет у Ибрахима не было детей, но когда наконец у пророка родился сын, ему приснился сон, в котором Аллах просил принести ребенка в жертву. Покоряясь наказу Всевышнего, Ибрагим вместе с сыном Исмаилом отправились в Мину, чтобы исполнить Божью волю.

Когда все уже было готово к жертвоприношению, Аллах вновь явился Ибрахиму и сказал, что тот прошел испытание и не должен отнимать жизнь у любимого сына, а только зарезать барана.

Фото: Курбан - Байрам - праздник покорности и восхваления Аллаха (pixabay.com/kaheel7)

В память о том дне и покорности пророка Ибрахима и появилась традиция жертвоприношений Курбан - Байрам. Считается, что совершение праздничного обряда приближает верующего к Всевышнему.

Традиции на Курбан-Байрам

В первое утро праздника мусульмане проводят обряд омовения и отправляются на молитву в мечеть, где читается проповедь, а также разъясняется смысл торжества. После утренней молитвы совершают жертвоприношение.

Жертвенным животным может быть баран, коза, корова или верблюд. От одной семьи в жертву приносят годовалого барашка. Если жертвоприношение совершается от семи семей - корова 2-х лет или 5-ти летний верблюд.

Во время обряда животное не должно мучаться и видеть смерть других животных. Шкуру продавать нельзя, ее оставляют себе или отдают в мечеть. Мясо после жертвоприношения делят на три равных части. Одну часть оставляют себе, вторую отдают родственникам, а третью - нищим.

Фото: Паломничество в Мекку на Курбан - Байрам (pixabay.com/mfk)

В Курбан - Байрам готовят пышные угощения. Все три дня праздника подают блюда из жертвенного мяса: первый день - блюда из печени и сердца, второй день - тушеное мясо, суп из головы, третий день - плов, шашлык, лагман. В качестве десертов на праздник готовят печенье с миндалем, им хозяйки встречают гостей.

Праздник Курбан - Байрам завершает паломничество мусульман в Мекку. Верующие сначала направляются к горе Арафат, где сутки молятся, а потом идут в долину Мина и обходят Каабу. Затем уже совершается жертвоприношение и начинается празднование.

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Видео: РБК-Украина