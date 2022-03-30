Нужно занять одну позицию. Глава Минэнерго встретился с директором МАГАТЭ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго .

В среду, 30 марта, прошла встреча министра энергетики и директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси. Галущенко заявил, что своими действиями Россия продемонстрировала полное игнорирование международных принципов обеспечивающих развитие ядерной энергетики.

"Захватив ядерные объекты в Украине, Россия совершила акт ядерного терроризма, поскольку это были умышленные действия в отношении ядерной установки и действия, препятствующие ее работе. Они хорошо осознают, что такое действие может привести к гибели или причинению тяжкого вреда населению и значительному ущербу имуществу или окружающей среде в результате радиоактивного загрязнения", - отметил министр.

Так же Галущенко заявил, что сейчас нужно занять одну из двух позиций, сложившихся после 24 февраля.

"После 24 февраля есть только две позиции: одна правильная, другая искажена. Третьего не дано. Особенно это касается ядерной безопасности. Правильная позиция – это гарантии, безопасность и охрана. Это то, за что отвечает Украина. И другая позиция, искаженная позиция — это обстрел ядерных объектов, это захват Чернобыльской и Запорожской АЭС", - отметил он.