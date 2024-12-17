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NuclearEurope підримала добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Вівторок 17 грудня 2024 16:03
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NuclearEurope підримала добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС Фото: NuclearEurope підримала добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС (Getty Images)
Автор: Олександр Мороз

Європейська асоціація атомної енергетики (NuclearEurope) висловила підтримку добудові енергоблоків №3 та №4 Хмельницької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на лист генерального директора Асоціації на адресу голови профільного комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

"Ми вважаємо цей проєкт корисним не тільки для України, але й для країн ЄС та бізнес-спільноти. Прийняття цього законопроєкту сприятиме розвитку цивільної ядерної галузі та підтримає амбітну мету щодо потроєння світового виробництва ядерної енергії, що було оголошено на конференції COP-28", – йдеться в листі.

Європейські компанії вже висловили зацікавленість у участі в проєкті як потенційні постачальники та субпідрядники, запевнили в NuclearEurope.

"Прийняття законопроєкту (про добудову блоків №3 та №4 Хмельницької АЕС – ред.) дозволить швидко реалізувати проєкт і значно сприятиме відновленню енергетичного сектору України після війни", – зазначено в листі європейської асоціації.

Європейська асоціація атомної енергетики підтримує добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС

Нагадаємо, в квітні 2024 року уряд України ухвалив рішення про добудову двох енергоблоків Хмельницької АЕС, готовність яких складає 80% та 25% відповідно.

Влітку 2024 року цей проєкт схвалив комітет Верховної Ради з питань енергетики. Цей проєкт дозволить збільшити потужності атомної енергетики, що належить державі, на 2,2 ГВт.

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