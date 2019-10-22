Новый тариф позволит "Ровногаз" модернизировать сети

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НКРЭКУ утвердила методику расчета тарифов на основе заказанной мощности

АО "Ровногаз" сможет увеличить инвестиции в модернизацию газовых сетей после утверждения тарифа на доставку газа. В то же время, новый тариф позволит обеспечить работу аварийно-диспетчерской службы. Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Регулятор предусмотрел средства на формирование обменного фонда счетчиков. Это приборы учета, которые будут устанавливаться потребителям на время проведения поверки счетчика. Для АО "Ровногаз" предусмотрено 3,607 млн гривен на приобретение таких приборов учета. Эти средства позволят приобрести 6,650 тыс. счетчиков, что составляет примерно 30% от потребности", - говорится в сообщении.

Также предусмотрено 5,888 млн гривен на замену тех, что по результатам поверки признаны непригодными. По словам пресс-службы, затраты на поверку и ремонт счетчиков выросли незначительно и ситуация в этой сфере в целом не изменится.

Средства из ежемесячного платежа компания направит на:

61% - операционные расходы (технологический газ, затраты на сырье и материалы, ГСМ, зарплата специалистов);

9,2% - модернизация сетей;

7,6% - работа АДС;

1,5% - установку и замену счетчиков;

3,8% - сервис клиентов;

16,8% - налоги.

В структуре нового тарифа наибольший рост предусмотрен по статье расходы на оплату труда и налогов. По словам пресс-службе, до сих пор в действующем тарифе заложена заработная плата в размере 4992 гривен в месяц с учетом налогов. Если предложенная структура тарифа будет утверждена, то газораспределительные предприятия смогут пересмотреть зарплаты работников, отток которых в течение последних лет особенно ощутим.

"За последние пять лет АО "Ровногаз" получило от деятельности по распределению природного газа ущерб на сумму 441,9 млн гривен. Только в этом году сумма ущерба составляет 165 млн гривен. К сожалению, в структуре нового тарифа НКРЭКУ вообще не предусмотрела возмещение убытков за предыдущие периоды", - говорится в сообщении.

Согласно новой методике, потребитель оплачивает доставку всего необходимого ему объема газа. Стоимость услуги зависит только от объема газа потребленного потребителем за предыдущий год. В случае снижения потребления, размер платы за доставку газа будет снижен.

"Следует отметить, что согласно результатам первого в Украине опроса потребителей энергетических услуг, итоги которого 17 сентября обнародовал Киевский международный институт социологии, 74% потребителей считают разделение платежа за доставку газа от общего счета за газ более прозрачным и понятным, чем действующая система начислений", - говорится в сообщении

По словам пресс-службы, новая модель тарифообразования позволит завершить процесс отделения услуги распределения от продажи самого газа, как товара. Соответствующие шаги предусмотрены Законом Украины "О рынке природного газа" и требованиями Третьего энергетического пакета. Потребитель будет видеть, сколько он платит за газ и за его доставку и влиять на свои расходы.

"7 октября НКРЭКУ утвердила методику расчета тарифов на основе заказанной мощности. На этом же заседании Регулятор рассмотрел новые тарифы для газораспределительных предприятий. Средневзвешенный тариф на доставку газа по всем 44 газораспределительным предприятиям вместо действующего 0,56 гривен за куб. м составляет 1,01 гривен за куб. м. Новая методика также позволит выделить плату за доставку газа из стоимости самого газа. По транспортировке газа потребитель будет оплачивать отдельным счетом. Это позволит отграничить конкурентный рынок поставки газа от монопольных услуг распределения", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что отдельные счета за доставку газа и газ как товар значительно упростят процесс смены поставщика газа для бытовых потребителей и будут способствовать дальнейшей либерализации розничного рынка природного газа в Украине.