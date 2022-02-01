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Новый подвид штамма "Омикрон". Ученые назвали главные его симптомы: список

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Британия, Вторник 01 февраля 2022 09:16
Новый подвид штамма "Омикрон". Ученые назвали главные его симптомы: список Фото: названы главные симптомы нового подвида штамма "Омикрон" (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

В Британии ученые определили главные симптомы нового подвида штамма "Омикрон" - BA.2. Одним из них является непрерывный кашель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Daily Express.

Соответствующее заключение издание обнародовало по данным Национальной системы здравоохранения (NHS) страны.

Симптомы BA.2

По данным британских ученых, в главные симптомы нового подвида штамма "Омикрон" входят:

  • высокая температура,
  • непрерывный кашель,
  • потеря или изменение обоняния и вкусовых рецепторов.

Отмечено, что при обнаружении вышеупомянутых симптомов рекомендуется обратиться к врачу и сдать тест на коронавирус.

Как отмечает издание, если результат теста оказался положительным, необходимо пойти на пятидневную самоизоляцию,

Ученые добавляют, что подвид штамма "Омикрон" в 1,5 раза более заразен, чем его исходный штамм, хотя пока нет никаких доказательств того, что вакцина снижает эффективность против симптомов болезни.

Что известно о BA.2?

По данным британских ученых, вариант BA.2 штамма "Омикрон" может распространяться быстрее других подтипов. Его называют "скрытым".

Вместе с тем в Дании специалисты также констатировали, что подвид "Омикрона" более заразен, чем распространенный BA.1. Преимущественно он способен заражать вакцинированных людей.

Напомним, в Алжире зарегистрировали первый случай заражения новым вариантом штамма "Омикрон".

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