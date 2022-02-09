Новый киевский мост "Волна" строят из украинской стали, "Азовсталь" отгрузит 300 тонн металла
В Киеве полным ходом идет строительство нового моста "Волна", который соединит набережную и остров Оболонский. Для его строительства отгрузят 300 тонн украинской стали.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Азовстали".
"В Украине появится еще один мост и его можно назвать побратимом нашего, Запорожского моста. Потому что при строительстве моста "Волна", который будет располагаться на туристическом маршруте "Набережная - парк "Наталка" - о. Оболонский", также будет использована сталь "Метинвеста. Компания отгрузит 300 тонн горячекатаного листового проката марки S355NL толщиной 8-32 мм производства "Азовстали", - сказано в публикации.
"Азовсталь" сообщает, что мост "Волна" планируют завершить в этом году.
"Мост будет полностью пешеходным с соблюдением удобств для маломобильных групп населения. Его планируют достроить к середине 2022 года", - говорится в заявлении.
Ранее Виталий Кличко презентовал проект моста "Волна". 164-метровый мост будет начинаться в районе гольф-центра. Конструкция будет опираться на четыре опоры, две из которых будут расположены в проливе. Кличко уверяет, что мост не будет мешать проходу маломерных судов в залив "Оболонь". Автор проекта - архитектор Андрей Миргородский. Он также спроектировал велопешеходный мост над Владимирским спуском.