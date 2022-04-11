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Здесь новый Израиль. Война РФ против Украины может длиться до 2035 года, - Арестович

Новина українською →
Киев, Понедельник 11 апреля 2022 09:41
Здесь новый Израиль. Война РФ против Украины может длиться до 2035 года, - Арестович Фото: Алексей Арестович (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович сообщил, что Украина превращается в новый Израиль. Поскольку война с Россией может длиться до 2035 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Арестовича российскому правозащитнику Марку Фейгину.

"Эта война не последняя из России. Как Израиль и арабы прошли пять больших войн между собой, пока поняли, что эти методы не действуют и надо переходить к другим. Так будет и у нас. Не знаю, понадобится ли пять, но несколько военных столкновений к 2035 году нам гарантированы. Это означает по столкновению каждые два, а возможно пять лет. И большие столкновения каждые семь-восемь лет", - заявил Арестович.

Он считает, что украинцам, которые не готовы к постоянным столкновениям, лучше уехать временно из страны. При этом он подчеркнул, что систему безопасности в Украине необходимо полностью изменить и усовершенствовать.

"Тем, кто к этому не готов, кто сейчас кричит о том, как жить и растить детей, нужна какая-то другая страна. Здесь новый Израиль. Только масштабы круче и страшнее. Кто не готов - есть Испания и многие другие страны. Поезжайте туда, если вы не готовы", - добавил Арестович.

Он заявил, что Украина превратилась в большую так называемую Запорожскую Сечь.

"Украина превращается в гигантскую Запорожскую Сечь, где никогда не спрашивали, на каком языке ты говоришь, а спрашивали, готов ли ты разделить такой образ жизни, жить, как мы и умирать за это, если придется. Вернулись все древние архетипы и они работают. Нужно определиться. Это и есть Украина, с такой она судьбой", - добавил Арестович.

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