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Новый глава НБУ исправил декларацию и внес в нее счета в швейцарском банке

Киев, Четверг 23 июля 2020 11:51
Новый глава НБУ исправил декларацию и внес в нее счета в швейцарском банке
Фото: Кирилл Шевченко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Шевченко держит в частном швейцарском банке более 3 млн долларов

Новый глава Национального банка Кирилл Шевченко подал исправленную декларацию о доходах за 2019 год. В декларации указаны счета швейцарском банке.

Декларация размещена на сайте НАПК.

Согласно декларации, у Шевченко совместно женой Юлией Шевченко есть счета в частном банке Lombard Odier (Цюрих) на сумму 3,09 млн долларов и 20 тысяч евро.

Кроме того, Шевченко указал в декларации ценные часы (2 мужских и 7 женских), кольца и браслеты с драгоценностями.

Также Шевченко сообщил, что 20 июля получил доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав на сумму 3,4 млн гривен. Доход получен от BofA Merrill Lunch, London.

Напомним, новый глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко подал декларацию о доходах за 2019 год.

Согласно деклации, Шевченко получил за 2019 год в качестве зарплаты на должности главы "Укргазбанка" 14,6 млн грн.

Жена главы НБУ Юлия Шевченко заработала за прошлый год в "Страховой компании Универсальный Полис" 89 тыс. гривен.

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