Новые тарифы на распределение газа НКРЭКУ планирует утвердить до конца сентября

Иллюстративное фото (УНИАН)

Тарифы будут утверждены на основе новой методологии

Председатель НКРЭКУ Оксана Кривенко заявила, что в сентябре комиссия начнет процедуру пересмотра тарифов на распределение газа и утвердит новую методологию их расчета. Об этом сообщает пресс-служба Первой Энергетической Ассоциации Украины.

На встрече председателя НКРЭКУ Оксаны Кривенко с руководством Первой Энергетической Ассоциации Украины, которая состоялась 9 сентября в Киеве, основное внимание было сосредоточено на причинах затягивания пересмотра и установления справедливых тарифов для газораспределительных предприятий, которые не менялись более трех лет.

Участники встречи пришли к общему мнению о недопустимости дальнейшего промедления с пересмотром тарифов. Председатель НКРЭКУ заверила представителей ассоциации, что в текущем месяце новая методология будет утверждена и Комиссия начнет процедуру пересмотра тарифов. При этом будут учтены экономически обоснованные расходы компаний и потери, связанные с несвоевременным их пересмотром; тарифы будут утверждены на основе новой методологии.

"Первая Энергетическая Ассоциация Украины в течение последних 2-х лет поднимает вопрос крайне неудовлетворительного, критического финансово-экономического состояния, в котором находятся газораспределительные компании Украины за неадекватные тарифы на распределение газа. Ассоциация неоднократно обращалась к правительству, Минэнергоугля, НКРЭКУ, Генеральной прокуратуре и других государственных учреждений, которые тем или иным образом имеют влияние на ситуацию", - говорится в сообщении пресс-службы.

В мае текущего года по инициативе Ассоциации вопрос был рассмотрен на заседании Общественного Совета при НКРЭКУ и приняты соответствующие рекомендации. "Комиссией проведены многочисленные обсуждения, расчеты, согласования, но к сожалению, несмотря на неуклонное ухудшение финансово-экономического состояния газораспределительных компаний, дело никак не может сдвинуться с места. В августе текущего года, в очередной раз, Комиссия провела Общественное обсуждение новой методологии установления тарифов на основе заявленной мощности", - говорится в сообщении.