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Новые штрафы для водителей: какие правила нарушали чаще всего за неделю

Новина українською → Киев, Четверг 25 марта 2021 16:38
Новые штрафы для водителей: какие правила нарушали чаще всего за неделю Фото: патрульная полиция (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Правоохранители оформили более 18,3 тысячи протоколов о нарушении ПДД, за которые были повышенны штрафы неделю назад. Чаще всего водителей штрафовали за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности и пьянство.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Таким образом, за неделю полицейские оформили:

  • 2 241 протокол по ст. 130 (Управление в состоянии опьянения) КоАП.
  • 3 149 постановлений по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности или шлемами) КоАП.
  • 8 696 постановлений по ч. 1 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 20 км / ч) КоАП.
  • 570 постановлений по ч. 4 ст. 122 (превышение установленных ограничений скорости движения более чем на 50 км / ч) КоАП.
  • 1 969 постановлений по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления, или передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления) КоАП.
  • 531 постановление по ч. 4 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, лишенным права управления) КоАП.
  • 1 226 постановлений по ч. 1 ст. 127 (Нарушение правил дорожного движения пешеходами) КоАП.

В ведомстве также призвали водителей соблюдать правила дорожного движения.

"Ответственность за безопасность на дорогах - обязанность каждого из нас. И если каждый из нас элементарно не будет нарушать ПДД и будет вежливым на дороге - мы сможем достичь желаемого результата", - говорится в сообщении.

Напомним, 16 февраля Верховная рада усилила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695.

Как писало РБК-Украина, вместе с тем парламентарии не стали позволять безосновательные остановки водителей.

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