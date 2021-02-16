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Новые штрафы уменьшат смертность на дорогах Украины на 10-15%, - МВД

Новина українською → Украина, Вторник 16 февраля 2021 14:52
Новые штрафы уменьшат смертность на дорогах Украины на 10-15%, - МВД Фото: Антон Геращенко в ВР (МВД Украины)
Автор: РБК-Украина

Новые штрафы для пешеходов и водителей, введенные 16 февраля Верховной Радой, должны снизить смертность на дорогах Украины на 10-15%.

Такие ожидания выразил заместитель главы МВД Антон Геращенко, передает пресс-служба ведомства в Telegram.

"Принятие данного законопроекта - это большая победа и шаг вперед. Парламентарии поддержали проект закона несколько в обрезанном виде, в частности, не поддержали нормы о запрете водителям выходить из машины без разрешения полицейского. А также уменьшили размер штрафа за превышение скоростного режима до 1700 гривен", - рассказал Геращенко.

В то же время, заместитель министра отметил, что после вступления закона в силу полицейские будут обязаны ставить знаки, которые предупреждают о режиме контроля скорости.

Как сообщало РБК-Украина, Верховная Рада усилила ответственность за отдельные нарушения правил дорожного движения. Народные депутаты приняли во втором чтении законопроект №2695. В частности, если водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, ему будет грозить штраф в размере 17 тысяч грн (сейчас 10,2 тысячи) с лишением водительских прав на год. За повторное нарушение в течение года - 34 тысячи грн с лишением прав на три года. Если водитель нарушит третий раз - штраф 51 тысяча грн, лишение прав на 10 лет и конфискация транспортного средства.

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