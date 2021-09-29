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NOVUS: помогать детям стало еще проще

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Киев, Среда 29 сентября 2021 13:00 promo
NOVUS: помогать детям стало еще проще Фото: в сети супермаркетов NOVUS стартовала благотворительная акция (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Почти два месяца назад сеть супермаркетов NOVUS стала официальным партнером проекта "Большое маленькое сердце" благотворительного фонда "Твоя опора". К акции помощи активно приобщают посетителей магазинов - на кассах всех супермаркетов клиентам предлагают приобрести наклейку или магнит с изображением сердца.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу сети супермаркетов.

"Собранные от продажи средства будут потрачены на спасение детских жизней: кардиохирургические операции и лечение детей с врожденными пороками сердца в Национальном институте сердечно-сосудистой хирургии имени Н. М. Амосова", - делятся в NOVUS.

Приобщиться можно не посещая супермаркет:

"Мы совершенствуем процесс сбора средств и делаем его максимально удобным для клиентов. Теперь кроме уже знакомой нашим посетителям опции помощи - приобретение наклейки или магнита на кассе, добавилась еще одна - перечисление бонусов от покупок в NOVUS с карты лояльности или собственных средств с банковской карты с помощью Viber-бота. Это довольно простой способ и не требует личного присутствия в магазине", - делятся в NOVUS.

NOVUS: помогать детям стало еще прощеNOVUS: помогать детям стало еще проще

Как стать частью проекта с помощью Viber-бота:

  • Открываем NOVUS ассистент в Вайбер
  • Нажимаем кнопку "Главное меню"
  • Выбираем иконку "Благотворительность" с изображением сердца и нажимаем ее
  • Далее можно выбрать: перечислить бонусы, которые вы получили от покупок в NOVUS или собственные средства с банковской карты
  • Вы получите сообщение об успешной операции с виртуальной наклейкой с изображением сердца

"Чтобы оценить масштаб вложений мы довольно часто прибегаем к сравнениям. Поэтому, 10 гривен, которые вы перечислите на благотворительность, это - одна поездка в общественном транспорте и даже не половина стоимости стаканчика кофе, который почти каждый из нас ежедневно покупает. И наша новая опция с Вайбером делает процесс реализации доброго дела понятным и легким. Лично я протестировала функцию во время просмотра фильма, это заняло меньше минуты времени", - добавляет PR-менеджер сети Кристина Ивченко.

Присоединяйтесь к флешмобу вместе с NOVUS!

Рассказать о собственном опыте участия в благотворительном проекте можно и своим друзьям в соцсетях. Таким образом еще больше людей узнают о важном проекте "Большое маленькое сердце" и смогут стать его частью. NOVUS устанавливает тематические фотозоны с логотипом проекта у касс одновременно эти фото-локации есть и информационные стенды. После приобретения наклейки на кассе магазина, вы сможете наклеить наклейку на специальное зеленое поле внутри стенда, и сделать Селфи. Фотографией можно делиться в соцсетях с хэштегом #heartnovus и ссылкой на Лендинге, где с проектом можно ознакомиться более подробно: www.heart.novus.ua.

Небольшое видео, где показали как можно приобщиться к флешмобу:

"Сейчас пилотный стенд установлен в ТЦ" Ретровиль "(пр. Правды, 47), поэтому посетители торгового центра уже могут опробовать нашу фотозону. Вскоре мы планируем устанавливать подобные стенды-фотозоны и в других магазинах NOVUS", - добавляют в NOVUS.

Промежуточный отчет о собранных средствах

С помощью неравнодушных клиентов сеть собрала уже более 400 тыс. грн почти за два месяца.

"Помогать спасать маленькие сердца могут люди, которые сами имеют Большое сердце, и мы благодарны, что наши клиенты именно такие. Благодаря вам маленькие сердца могут получить шанс на большую жизнь", - делятся в NOVUS.

Приобщиться к благотворительности в NOVUS можно до конца января 2022 года.

Как сообщалось, Кабинет министров Украины утвердил проект строительства нового корпуса Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова в Киеве.

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Институт Амосова
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