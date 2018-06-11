Новолуние 2018: чем опасно и что нельзя делать

Летнее новолуние 2018 наступит поздним вечером 13 июня

Главные запреты в новолуние, на что стоит обратить внимание, и какие риски для здоровья возникают в этот астрологический период - в материале Styler.

Первое летнее новолуние 2018 произойдет в знаке Близнецов 13 июня в 22:43 по киевскому времени. Начало нового астрологического периода имеет большой энергетический потенциал. Это время подходит для составления планов и самоанализа в уединенной обстановке, а здоровье в новолуние лучше поберечь.

Что нельзя делать в новолуние

Специалисты в области астрологии считают, что в новолуние физические и умственные способности снижаются. У представителей мужского пола может появиться раздражение и даже агрессия по отношению к окружающим. Женщины также становятся более уязвимы и подвержены стрессовым ситуациям.

Фото: Новолуние 2018 наступит 13 июня (pixabay.com/xusenru)

Поэтому, когда луна входит в новую фазу, не рекомендуется:

рисковать, поддаваться на авантюрные предложения:

заключать крупные сделки, подписывать важные документы;

заниматься тяжелым физическим трудом, спортивные нагрузки следует ограничить;

устраивать застолья и употреблять алкоголь - тяжелая пища и крепкие напитки могут спровоцировать нарушение в работе ЖКТ;

отправляться в командировки;

водить авто в новолуние также лучше не стоит - велика вероятность аварии из-за рассеяности и невнимательности.

Новая луна благоприятна для новых начинаний. 13-14 июня стоит посвятить постановке целей в работе, планированию путешествий, ремонта. Начатое обучение в эти дни пройдет успешно, а полученные знания принесут пользу. Йога и медитация в период новолуния станут хорошей альтернативой активным физическим нагрузкам.

Чем опасно новолуние для здоровья

В новолуние обостряются хронические заболевания. По статистике, вступление ночного светила в новую фазу провоцирует увеличение количества инфарктов и инсультов.

Фото: В новолуние необходимо предпринять профилактические меры (pixabay.com/Mizianitka)

Поберечь здоровье в новолуние стоит гипертоникам и гипотоникам. Для профилактики возможного ухудшения самочувствия важно вовремя принимать лекарственные препараты, витамины, не переутомляться на работе, убрать из рациона жирную и жареную пищу, кофеиносодержащие продукты, а также необходимо ложиться спать до 23:00.

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