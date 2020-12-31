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На новогодних локациях в Киеве усилили меры безопасности

Киев, Четверг 31 декабря 2020 18:52
На новогодних локациях в Киеве усилили меры безопасности
Фото: полиция Киева (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Правоохранители усилили меры безопасности на новогодних локациях в Киеве. Полицейские и военнослужащие Национальной гвардии Украины перешли на усиленный режим в столице.

Об этом говорится в сообщении полиции Киева в Facebook.

Сообщается, что наряды будут дежурить на всех локациях, где будут проходить праздничные мероприятия.

"Безопасность граждан будут обеспечивать работники всех структурных подразделений, в том числе полиция диалога, кинологи и взрывотехники, а также представители других профильных служб и ведомств системы МВД", - говорится в сообщении.

Вместе с тем киевлян и гостей столицы призывают не нарушать карантин, использовать средства индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию.

Напомним, ранее сообщалось, что для празднования Нового года в Киеве доступны почти 10 новогодних локаций. Они будут работать до середины января. В новогоднюю ночь столичное метро будет работать на 2 часа дольше, но возможно закрытие центральных станций.

Также сообщалось, что первый день 2021 года принесет почти во все области Украины дождливую погоду.

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