Новий крок у пом’якшенні валютних обмежень: що готує НБУ

Національний банк України буде діяти обережно у питанні валютних обмежень, запроваджених після початку війни Зараз готуються нові кроки відповідно до плану.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ .

"Ми рухаємося чітко Дорожньою картою пом'якшення валютних обмежень. Наразі розглядаємо можливість дозволу на репатріацію "нових" дивідендів", - сказав він на зустрічі з представниками австрійських та німецьких компаній в Україні.

За його словами, НБУ зацікавлений в тому, щоб дати бізнесу більше кисню, але рішення не повинні створювати ризиків для макрофінансової стабільності. "Навпаки, вони мають формувати доданий ефект для економіки, допомагати залучати новий капітал", - повідомив голова НБУ.

Пишний також відзначив "готовність центробанку сказати "ні" швидким рішенням, які на перший погляд можуть допомогти в моменті, але будуть токсичними для фінансового ринку та економіки в майбутньому".

Стратегія НБУ

У липні НБУ оприлюднив публічну версію Стратегії пом’якшення валютних обмежень, переходу до більшої гнучкості обмінного курсу та повернення до інфляційного таргетування.

Раніше голова НБУ Андрій Пишний заявляв, що наразі НБУ продовжує втілювати перший етап стратегії. Зокрема, на цьому етапі було передбачено перехід до керованої гнучкості курсу. НБУ здійснив цей крок у жовтні, відмовившись від фіксованого курсу.

Репатріація "нових" дивідендів фактично означає дозвіл на вивезення з України прибутку, отриманого іноземними компаніями з певного моменту після початку війни.