ua en ru
Вт, 20 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Новий "Гуркіт у джунглях". Спаринг-партнер Усика викликав екс-чемпіона на бій

Кіншаса, Вівторок 20 серпня 2024 18:06
UA EN RU
Новий "Гуркіт у джунглях". Спаринг-партнер Усика викликав екс-чемпіона на бій Фото: Ентоні Джошуа отримав варіант проведення бою на батьківщині предків (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Конголезький боксер Мартін Баколе запропонував британцю Ентоні Джошуа провести очний поєдинок в Африці, повторивши легендарну битву півстолітньої давності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на SecondsOut.

31-річний важковаговик підшукав наступного суперника на профі-рингу. Він прагне зустрітися з колишнім володарем чемпіонських поясів у хевівейті зі Сполученого Королівства.

"Мені потрібна участь мого президента в Африці, але, дякувати Богу, він відкритий до цього. Я спробую попросити Його Високоповажність (Туркі Аль аш-Шейха – ред.)... Для мене було б великим задоволенням битися в Африці та бути послом Riyadh Season в Африці. Я викликав Джошуа, бо він насправді з Нігерії. Я завжди прагну битися вдома, в Африці", – заявив Баколе.

Конголезький боксер востаннє виходив у ринг на початку серпня. Він нокаутував американця Джареда Андерсона в 5-му раунді поєдинку. Тоді ж Баколе завоював другорядні титули WBO International та WBO-NABO.

"Гуркіт у джунглях"

Легендарний бій між Мохамеддом Алі та Джорджем Форманом у Кіншасі. Поєдинок відбувся 30 жовтня 1974 року та входить в категорію найвеличніших в історії боксу.

Організатором бою став згодом культовий промоутер Дон Кінг. Він домовився з оточенням заїрського диктатора Жозефа-Дезіре Мобуту щодо проведення поєдинку в африканській столиці, а лівійський лідер Муаммар Каддафі виділив 12 млн доларів на гонорари боксерам. Через важкі кліматичні умови Алі та Форман приїхали в Кіншасу для підготовки за кілька місяців до бою.

Поєдинок завершився перемогою Алі у 8-му раунді. Кінострічка "Коли ми були королями" за мотивами бою отримала "Оскар" як найкращий документальний фільм (1997).

До слова, раніше пригадали чотири перемоги України в боксі на Олімпійських іграх.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Ентоні Джошуа Бокс
NEWS
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
Рада заборонила РПЦ. Що буде з Московським патріархатом
DAILY
Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну
Уляна Безпалько, Мілан Лєліч Зона ризику. Чого чекати від наступу ЗСУ у Курській області і як це змінить війну