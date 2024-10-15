Новий Citroen C4 представили офіційно: стали відомі характеристики та ключові зміни

Головною прем'єрою французькою компанії на домашньому автосалоні в Парижі стала родина оновлених Citroen C4, яка складається з хетчбека C4, який випускається з 2020 року і продається по всій Європі, і седана C4 X, що поповнив гаму в 2022-му і адресований переважно країнам Східної Європи, у тому числі й Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

У ході оновлення автомобілі отримали іншу світлотехніку, також з'явилися нові бампер і радіаторні грати, на передній частині розташувалась оновлена емблема марки. Корма хетчбека прикрашена новими ліхтарями з горизонтальними секціями, а ось седан позаду зовсім не змінився. Гама кольорів кузова поповнилася зеленим відтінком Manhattan та сірим Mercury, з'явилися нові двокольорові колеса діаметром 18 дюймів.

У салоні змін значно менше. Діагональ приладового екрану збільшена з 5,5 до 7 дюймів, але мультимедійний планшет, як і раніше, 10-дюймовий. Зате в медіасистему тепер вшитий голосовий помічник із штучним інтелектом ChatGPT.

Нагадаємо, що Citroen C4 побудований на платформі CMP з безальтернативною напівзалежною підвіскою ззаду та переднім приводом. У країнах ЄС пропонуються суто електричні модифікації з електромотором потужністю 136 або 156 к.с. та акумулятором ємністю 50 або 54 кВт*год відповідно. У першому випадку паспортна дальність ходу - 355 або 360 км, а в другому – 415 або 425 км залежно від типу кузова.

Також у європейській гамі з'явилися гібридні версії з турботрійкою 1.2 PureTech, вбудованим у шестиступінчастий преселективний «робот» 48-вольтовим електромотором на 29 к.с. та тяговою батареєю ємністю 0,9 кВт*год. На вибір є версії пікової потужністю 100 і 136 к.с. Для деяких ринків продовжать випускати суто бензинові версії з тим же турбомотором 1.2 PureTech (130 к.с.) та восьмиступінчастим "автоматом".

Оновлені хетчбеки Citroen C4 та седани C4 X вийдуть на європейський ринок на початку наступного року. Виробництво всього сімейства ведеться на заводі концерну Stellantis в Іспанії.