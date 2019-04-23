Новинский назвал задачу новой власти

Фото: Вадим Новинский (РБК-Украина)

Новинский призвал в первую очередь защитить права и свободы граждан

Новая власть должна остановить войну и преодолеть раскол в обществе. Об этом с трибуны парламента глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу политсилы.

Выступление лидера оппозиции Вадима Новинского в Верховной Раде Вадим Новинский: Задача новой власти - остановить войну и преодолеть раскол в обществе Как заявил с трибуны парламента глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим НОВИНСКИЙ, минувшее воскресенье стало показательным для Украины. Украинский народ оценил последние пять лет жизни своей страны под руководством действующей власти. «Дело не в личности Петра Порошенко, дело в системе, которую он олицетворял и возглавлял», - заявил лидер оппозиции. По словам Вадима НОВИНСКОГО, народ Украины своим выбором высказался против решений действующей власти: против искусственного разделения на Восток и Запад, против войны, бедности и лицемерия. Против национализма как государственной идеологии. Против гонений на каноническую Украинскую Православную Церковь. Против переписывания истории и возведения фашистов в героев. Против экспериментов с языком. Против внешнего управления страной. Против преследований оппозиции. «В такой ситуации Верховная Рада должна услышать тот сигнал, который послал ей народ, признать свою ответственность за ситуацию в стране и вернуть доверие к государству и его институтам», - обратился к парламентариям Вадим НОВИНСКИЙ. Оппозиционер уверен, что государственной власти необходимо сосредоточить свои усилия на достижении мира, восстановлении и объединении Украины. «Мы должны приложить максимум усилий, чтобы достичь реального роста экономики, восстановления промышленного производства и повышение социальных стандартов. И главное, защитить права и свободы наших граждан», - подчеркнул Вадим НОВИНСКИЙ. Политик настаивает на том, что руководство Верховной Рады и значительная часть депутатов, к сожалению, не выучили урок президентской кампании и не осознали причину проигрыша выборов этой власти. Это подтверждает и языковой закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной Рады и вносит раскол в украинское общество, нарушая конституционные права граждан Украины. «Пора уже осознать, что агрессивная языковая политика стала одной из причин проигрыша провластной команды», - обратился к представителям коалиции оппозиционер. Лидер оппозиции Вадим НОВИНСКИЙ, обращаясь к парламентариям, подчеркнул, что депутатам целесообразно перейти к более важным вопросам, в которых давно нуждаются граждане Украины. «Прежде всего мы должны принять решение, которое бы гарантировало проведение парламентских выборов на основе открытых списков, то есть принять новый Избирательный Кодекс», - заявил Вадим НОВИНСКИЙ. Также он отметил важность немедленного рассмотрения Закона об оппозиции, который бы закрепил права и политические возможности оппозиции в Украине и привел бы ситуацию в Верховной Раде в соответствие с мировыми стандартами демократии. Это позволило бы избежать любых попыток концентрации или узурпации власти. А ее деятельность стала бы на защиту интересов всей страны, а не только одной политической силы. Страна должна быть защищена от авторитаризма и своеволия, а система стать сбалансированной. «Если система оказалась ложной, мы все должны извлечь уроки из ошибок, а не утверждать, что это ошибается народ, который не понимает большие намерения больших политиков», - призвал парламентариев глава фракции ОППОЗИЦИОННОГО БЛОКА Вадим НОВИНСКИЙ. Опубліковано Фракция политической партии "Оппозиционный блок" в Верховной Раде Украины Вівторок, 23 квітня 2019 р.

"Дело не в личности Петра Порошенко, дело в системе, которую он олицетворял и возглавлял", - заявил лидер оппозиции.

По словам Вадима Новинского, народ Украины своим выбором высказался против решений действующей власти. "В такой ситуации Верховная рада должна услышать тот сигнал, который послал ей народ, признать свою ответственность за ситуацию в стране и вернуть доверие к государству и его институтам", - сказал Новинский.

Оппозиционер уверен, что государственной власти необходимо сосредоточить свои усилия на достижении мира, восстановлении и объединении Украины.

"Мы должны приложить максимум усилий, чтобы достичь реального роста экономики, восстановления промышленного производства и повышение социальных стандартов. И главное, защитить права и свободы наших граждан", - подчеркнул Новинский.

Политик настаивает на том, что руководство Верховной рады и значительная часть депутатов не выучили урок президентской кампании и не осознали причину проигрыша выборов этой власти. Это подтверждает и языковой закон, который сейчас находится на рассмотрении Верховной рады и вносит раскол в украинское общество, нарушая конституционные права граждан Украины, считает нардеп.

"Пора уже осознать, что агрессивная языковая политика стала одной из причин проигрыша провластной команды", - сказал политик.

Он подчеркнул, что депутатам целесообразно перейти к более важным вопросам, в которых давно нуждаются граждане Украины.

"Прежде всего мы должны принять решение, которое бы гарантировало проведение парламентских выборов на основе открытых списков, то есть принять новый Избирательный Кодекс", - заявил Новинский.

Также он отметил важность немедленного рассмотрения закона об оппозиции, который бы закрепил права и политические возможности оппозиции в Украине и привел бы ситуацию в Раде в соответствие с мировыми стандартами демократии. Это позволило бы избежать любых попыток концентрации или узурпации власти, считает Новинский.

Он уверен, что страна должна быть защищена от авторитаризма и своеволия, а система стать сбалансированной. "Если система оказалась ложной, мы все должны извлечь уроки из ошибок, а не утверждать, что это ошибается народ, который не понимает большие намерения больших политиков", - добавил Новинский.