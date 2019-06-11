Новинский готов поехать в "ЛДНР" на переговоры

Вадим Новинский (фото: РБК-Украина)

Новинский готово поехать в Донецк и Луганск

Глава фракции "Оппозиционного блока" Вадим Новинский готов поехать в так называемые "ЛДНР" на переговоры. Об этом он заявил в программе "HARD с Влащенко" на телеканале ZIK, сообщает РБК-Украина.

"Если будет необходимо поехать в Донецк и Луганск для проведения мирных переговоров с теми, кто руководит непризнанными республиками, — я готов это сделать", - сказал Новинский.

"Донецк и Луганск — это часть Украины, я там раньше очень часто бывал, и сейчас не боюсь этого, ради мира, ради переговоров это вполне нормальная ситуация", — добавил Новинский

Как известно, в Киеве прошел IX съезд "Оппозиционного блока" и Форум объединенных оппозиционных сил "Доверяй делам". В единую оппозиционную силу, чтобы вместе идти на парламентские выборы 21 июля 2019 года, объединились 5 партий: "Партия мира и развития", "Наши", "Відродження" и "Доверяй делам".